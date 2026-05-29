حالتا وفاة و7 مصابين جراء تسمّم عائلة بالمكناسي: التفاصيل

أكد النائب عن مجلس الشعب الڨمودي المستوري في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم صباح اليوم الجمعة، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بحالة تسمم لدى عائلة في قرية النصر من معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد جراء تناول وجبة عشاء مساء يوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى بها كسكسي بالعصبان وسلطة ومشروبات غازية.

وأوضح الڨمودي أنه « فور تعكّر حالتهم الصحية توفّي أحدهم على عين المكان، وتم تحويلهم إلى المستشفى المحلي بالمكناسي، وتوفّي الشخص الثاني، ثم تم نقل البقية إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد » حيث وُصفت حالتهم حاليا بالمستقرة.

كما نفى الڨمودي ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تسمّم العائلة نتيجة تناول الدلاع والبطيخ لأنها لم تكن حاضرة على طاولة العائلة، مبرزا بأن أسباب التسمّم والوفاة ستكشف عنها التحاليل المخبريّة ».

وأشار الڨمودي إلى تدهور المرفق الطبي بسيدي بوزيد عموماً وكذلك الجهة التي شهدت الحادثة، خاصّة وأنها تفتقر إلى سيارة إسعاف متطوّرة (SMUR) ».

