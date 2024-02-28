التفويت في 350 هك من الأراضي الدولية لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، بمقرّ الوزارة اليوم الأربعاء على جلسة عمل خصّصت لمتابعة تقدّم تسوية ملفات التفويت بالدّينار الرمزي في أراضي دولية لازمة للوكالة العقارية الصناعية لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية بعدّة ولايات وذلك بحضور رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المكلّفة بالمالية والصّناعة والتجهيز والفلاحة وممثّلين عن الديوان والهياكل المعنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.

وأوضح الوزير أنّه تنفيذا لـ 7 أوامر في المصادقة على العمليّات المذكورة، تمّ إبرام عقود في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة في مساحة جملية تقدّر بحوالي 350 هكتار موزّعة على ولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد وزغوان.

وتمّ التطرّق لوضعيّة مناطق صناعيّة مبرمجة بولايات أخرى قصد الإعداد لتسوية وضعيّاتها العقّاريّة.

كما تناولت الجلسة بالدّرس بعض المشاريع الاستثمارية بغاية تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والعقارية قصد التسريع في إنجازها.

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