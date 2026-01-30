التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تدعو البحارة والفلاحين إلى اتخاذ جميع إجراءات السلامة والوقاية

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغها التحذيري الصادر اليوم الجمعة 30 جانفي 2026 كافة البحّارة وأصحاب مراكب الصيد البحري إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنّب الإبحار نهائيًا إلى حين تحسّن الظروف المناخية واستقرار الوضع البحري وذلك تبعا لتحذير المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية ونزول امطار بعد ظهر اليوم وغد السبت.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة والوقاية، وذلك عبر البقاء بالموانئ وعدم المجازفة بالخروج إلى البحر وتعزيز وتدعيم حبال الإرساء وتأمين وتثبيت جميع التجهيزات والمعدّات على متن المراكب وأيضا حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحتملة الناتجة عن قوّة الرياح وارتفاع الأمواج.

كما دعت الوزارة الفلاحين إلى تأمين البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية الخفيفة وتدعيمها جيّدًا ضدّ الرياح القويّة وتثبيت التجهيزات والمعدّات الفلاحية وحماية الآلات من التقلّبات الجوية وحماية الثروة الحيوانية ونقلها إلى أماكن آمنة ومحمية مع تأمين الأعلاف والمخزونات الفلاحية من الأمطار والرياح وتنظيف المجاري المائية والمسالك الفلاحية لتفادي تراكم المياه والفيضانات المحلية.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحدّ من الأضرار المحتملة.

