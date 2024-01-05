التمديد بأربعة أشهر في فترة الإيقاف التحفظي للقاضي بشير العكرمي

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء أمس الخميس، التمديد بأربعة أشهر في فترة الإيقاف التحفظي للقاضي بشير العكرمي في القضية التي كان رفعها ضده حزب « الوطد »، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي حمادي الزعفراني.

وأضاف الزعفراني، اليوم الجمعة، أنه تم تعليل قرار التمديد بأن « الأبحاث لا تزال جارية والملف يستحق المزيد من الاستقراءات »، مشيرا إلى أن موكله رفض المثول أمام قاضي التحقيق لإعلامه بقرار التمديد. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر، في 6 سبتمبر 2023، التمديد في فترة الإيقاف التحفّظي للعكرمي لمدّة 4 أشهر.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب كان أصدر، يوم 10 مارس 2023 ونيابة عن قاضي التحقيق عدد 8، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس، في القضية التي رفعها ضّده حزب « الوطد ».

وكانت هيئة الدفاع عن العكرمي أوضحت، في بيان لها إثر قرار الإيقاف آنذاك، أنه تم الاحتفاظ بمنوبها منذ 24 فيفري الماضي بموجب شكاية تقدم بها حزب « الوطد » يوم 7 فيفري 2023 إلى النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب.

وذكرت أن هذه الشكاية موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تّم حفظ شكايته ضد العكرمي في مناسبتين (2016 و2021).

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