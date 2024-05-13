التمديد بـ48 ساعة في فترة الإحتفاظ ببرهان بسيس ومراد الزغيدي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم الإثنين 13 ماي 2024، التمديد بـ 48 ساعة في فترة الاحتفاظ ببرهان بسيس ومراد الزغيدي.

وكان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أكد يوم الأحد، الاحتفاظ بالصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس من أجل جريمة تتعلّق بـ « التشهير وتشويه سمعة » ، وأبرز بأن النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قرّرت الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بهما، من أجل جريمة « استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته ».

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