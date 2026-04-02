التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم غد الجمعة

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بولاية جندوبة تعليق الدروس بكامل معتمديات الولاية وذلك بجميع المؤسسات التربوية العمومية و الخاصة ( ابتدائي ، اعدادي و ثانوي ) و مراكز التكوين المهني و مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة غدا الجمعة 03 أفريل 2026 .
وأعلنت اللجنة، في بلاغ، أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل في الابان عند كل طارئ، داعية المواطنين لملازمة الحذر و عدم المجازفة و الابتعاد عن مجاري الأودية و التقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص لتفعيل التدابير الوقائية الذاتية..
ويأتي قرارا تعليق الدروس بكافة الولاية حفاظا على الأرواح أمام ما تشهده ولاية جندوبة من تساقطات مطرية هامة و ما انجر عنها من ارتفاع لمنسوب المياه بالأودية و ما تم تسجيله من انزلاقات أرضية بعدة مناطق نتيجة تشبع التربة بالماء ، اضافة لتسجيل انقطاع بعدة طرقات مرقمة و غير مرقمة و خاصة بالارياف و التقاطعات مع مجاري الاودية, وكذلك استنادا للبلاغات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.
