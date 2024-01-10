التمديد في تقسيط فاتورة « الستاغ » إلى غاية 29 فيفري 2024

قررت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تمديد العمل بالمذكرة المتعلقة بإقرار تسهيلات في الدفع لفائدة الحرفاء المنزليين وذلك الى غاية 29 فيفري 2024 حيث يدفع الحريف 30 بالمائة من مبلغ الفاتورة التي يريد تقسيطها ويقوم بسداد بقية مبلغها على 3 فواتير ، وفق ما أفاد به مدير الاستخلاص بالشركة فتحي الخلفاوي .

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لإذاعة ديوان اف ام، أن تمديد العمل بهذا الاجراء يأتي بعد الطلبات الكبيرة التي تلقتها و عالجتها الشركة ( 92 ألف ملف شمله تسهيل الدفع ) لافتا الى أنه حقق مداخيل للستاغ تجاوزت 46 مليون دينار خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2023 .

وقال الخلفاوي إن 2023 هي سنة المداخيل بامتياز للستاغ حيث تجاوزت 6 آلاف مليون دينار وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل فيما بلغت مداخيل الشركة خلال سنة 2022 ، 5600 مليون دينار .

وبخصوص الديون أفاد مدير الاستخلاص بالستاغ أنها بلغت 3656 مليون دينار موفى نوفمبر 2023 ، 55 بالمائة منها لدى القطاع الخاص و 45 بالمائة لدى القطاع العام .

وضبطت الفرق التقنية الميدانية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز 14 ألف عداد لدى حرفاء منزليين و صناعيين يقومون باختلاس الطاقة فيما ينتظر الانطلاق في تركيز العدادات الذكية بداية من الثلاثي الأول للسنة الجارية تدريجيا في اطار تجربة نموذجية تهم الصناعيين .

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