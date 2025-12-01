التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة لمدّة شهر

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 158) أمر مؤرخ بتاريخ الاثنين 30 ديسمبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر من 1 إلى 30 جانفي 2025.

وكان صدر في 30 جانفي 2024 امر يتعلق بتمديد حالة الطّوارئ بكامل تراب الجمهوريّة، من 31 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها .

يُذكر أنّه تمّ التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تمّ خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، واستشهاد 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

كلمات البحث :الجمهورية;تمديد;حالة الطوارئ