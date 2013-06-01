التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 جانفي القادم

صدر اليوم الثلاثاء، بالعدد الأخير (155) للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 485 المؤرخ في 29 ديسمبر 2025، المتعلق بإعلان حالة الطورائ.

وينص الفصل الأول من هذا الأمر، على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من 1 جانفي 2026 وإلى غاية يوم 30 من نفس الشهر.

يشار الى أن آخر أمر يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ (عدد 74)، كان قد صدر في 29 جانفي 2025 ، وذلك ابتداء من 31 جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025

