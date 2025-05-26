التوقيت الصيفي لعمل الصيدليات

اخر تحديث : 26/05/2025

صيدليات

ستنطلق الصيدليات في العمل بالتوقيت الصيفي بداية من 1 جوان المقبل إلى غاية 31 اوت 2025، حسب ما في ورد البلاغ الصادر اليوم الإثنين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

وسيكون التوقيت على النحو التالي:

من الإثنين إلى الجمعة:

صيدليات الصنف « أ »:
من 08:00 إلى 13:30 ومن 16:00 إلى 20:00

صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00

صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)

السبت:

صيدليات الصنف « أ »:
من 08:00 إلى 13:30

صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00

صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)

الأحد والأعياد:

صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00

صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)

هذا وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على ضرورة تعليق توقيت العمل والاستمرار بالصيدليات، كما تُؤمن المناوبات من قبل الصيدليات المُدرجة ضمن الجداول المضبوطة من قبل المجالس الجهوية


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