التوقيت الصيفي لعمل الصيدليات

ستنطلق الصيدليات في العمل بالتوقيت الصيفي بداية من 1 جوان المقبل إلى غاية 31 اوت 2025، حسب ما في ورد البلاغ الصادر اليوم الإثنين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
وسيكون التوقيت على النحو التالي:
من الإثنين إلى الجمعة:
صيدليات الصنف « أ »:
من 08:00 إلى 13:30 ومن 16:00 إلى 20:00
صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00
صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)
السبت:
صيدليات الصنف « أ »:
من 08:00 إلى 13:30
صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00
صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)
الأحد والأعياد:
صيدليات الصنف « أ » الاستمرار:
من 08:00 إلى 20:00
صيدليات الصنف « ب »:
من 20:00 إلى 08:00 (ليلاً)
هذا وأكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على ضرورة تعليق توقيت العمل والاستمرار بالصيدليات، كما تُؤمن المناوبات من قبل الصيدليات المُدرجة ضمن الجداول المضبوطة من قبل المجالس الجهوية
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