التوقيع على اتفاقية توأمة بين مدينة القيروان ومدينة شاووشينغ الصينية

أعلنت سفارة الصين بتونس اليوم الجمعة، أن مدينة شاووشينغ الصينية ومدينة القيروان التونسية أصبحا رسميًا مدينتين توأمتين خلال الفترة الأخيرة.

وتقع مدينة شاووشينغ في شرق الصين، ويزيد تاريخ تأسيسها على 2500 عام، ما يجعلها واحدة من أقدم المدن الصينية، كما تزخر بتراث تاريخي وثقافي غني.

وأبرزت السفارة الصينية أنه في إطار علاقات شراكة استراتيجية بين الصين وتونس، تتواصل وتتزايد التبادلات الودية بين الحكومات المحلية في البلدين.

وقد انتظم المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاوشينغ، شرق الصين من 28 إلى 30 ماي، وجمع أكثر من 270 ضيفا من 28 مدينة شقيقة في 21 دولة، وفق وسائل إعلام صينية محلية. وهو يعقد كل سنتين، ويُعد منصة رئيسية للتبادل والتعاون الدوليين لمدينة شاوشينغ.

كلمات البحث :اتفاقية;القيروان;توأمة;مدينة شاووشينغ