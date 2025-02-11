التوقيع على ميثاق التصرف لبرنامج التجارة الخارجية لسنة 2025

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء الاثنين 10 فيفري 2025 بمقر الوزارة، استعدادا لعقد الدورة القادمة للمجلس الأعلى للتصدير، على فعاليات أشغال المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين الاستثنائية، بحضور أعضاء المجلس ممثلي الهياكل الوزارية والإدارية والمتدخلين في عمليات التجارة الخارجية.

وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة على أهمية العمل الذي يقوم به فريق المجلس الوطني للتجارة الخارجية في مناقشة الإجراءات والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية والنهوض بالصادرات بغاية تحقيق أفضل النتائج في هذا المنحى فضلا عن المشاركة في الاستعداد الجيد للدورة المقبلة للمجلس الأعلى للتصدير.

وقد تمت مناقشة جملة من المقترحات التي من المنتظر أن تساهم في تنمية الصادرات تعلقت أساسا بالتمويل وتنويع الأسواق والوجهات التصديرية وتسهيل الإجراءات الإدارية مع العمل على رقمنتها إضافة إلى وضع برامج خصوصية لدفع التصدير.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، تمت المصادقة على نتائج الدورة 38 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية بعد استعراض أهم التوصيات المنبثقة عنها كما تم استعراض نتائج التجارة الخارجية لسنة 2024.

وفي إطار تطبيق قواعد التصرف في الميزانية حسب الأهداف وحوكمة التصرف فيها تم خلال هذه الدورة التوقيع على ميثاق التصرف لبرنامج التجارة الخارجية لسنة 2025.

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