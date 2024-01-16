التونسية أمينة الدشراوي الأولى في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي بالعراق

فازت الممثلة والمخرجة التونسية أمينة الدشراوي بالمرتبة الأولى في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – مسابقات 2023 اسماعيل عبد الله، وذلك عن بحثها « من شعرية الجسد إلى جمالية الصورة وتجاوز الحدود قراءة في مسار الكوريغراف نوال اسكندراني ».

وقد انتظمت الندوة العلمية المُحكمة للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي صباح اليوم الأحد 14 جانفي 2024 في كلية فنون بغداد تحت إدارة كل من الدّكاترة شذى سالم من العراق وتحكيم كل من منتهى طارق من العراق وجميلة الزقاي من الجزائر وميسون علي من سوريا.

وقد تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية للممثّلة والمخرجة أمينة الدشراوي بالتهنئة، منوّهة بقيمة هذا التتويج وأهميته في مزيد التعريف بالمسرح التونسي وصنّاع نجاحه وريادته في العالم.

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