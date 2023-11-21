التونسية رمال الخليفي تتوّج ببطولة العالم للووشو كونغ فو

اخر تحديث : 21/11/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

رمال الخليفي

تمكنت البطلة التونسية رمال الخليفي من تحقيق ذهبية وزن -75 كغ في بطولة العالم للووشو كونغ فو، اختصاص ساندا التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوجت الخليفي بطلة للعالم إثر فوزها على منافستها اللبنانية في الدور النهائي لبطولة العالم للووشو كونغ فو.
كما تمكنت البطلة مايا البجاوي من إحراز فضية وزن -70 كغ بعد فوزها على منافستها التركمانية.


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