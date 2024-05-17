التونسية روعة التليلي تتوج بطلة للعالم في دفع الجلة

تمكنت البطلة التونسية روعة التليلي فجر اليوم الجمعة 17 ماي 2024، من افتتاح رصيد المشاركة التونسية بتحقيقها الميدالية الذهبية، إثر تسجيلها رمية بلغت 10.15 متر، متفوّقة بذلك على منافستها الأوزباكية التي حلت الثانية ب 9.88 متر والكولومبية التي جاءت في المركز الثالث ب9.21 متر، خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها مدينة كوبي اليابانية. وبذلك تواصل البطلة روعة التليلي فرض سيطرتها عالميًا على منافسات دفع الجلة لفئةF41.

وفي نفس المسابقة، احتلت البطلة سمر بن كعلاب المركز الرابع ب 9.15 متر.

كلمات البحث :بطلة العالم;دفع الجلة;روعة التليلي