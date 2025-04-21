التونسية سامية الغربي تحرز «جائزة نوبل الاخضر» لمنطقة افريقيا

أحرزت الأستاذة الجامعية التونسية سامية الغربي جائزة Environnemental Prize » « Goldman و التي يطلق عليها “جائزة نوبل للبيئة”، وفق ما أعلنت، الاثنين، الصفحة الرسمية للجائزة. وبذلك، تصبح أول تونسية تفوز بهذه الجائزة تقديرا لالتزامها الاستثنائي في الدفاع عن البيئة وحمايتها.

وقاد مدنيون في تونس حملتين عامي 2018 و2019 على التوالي ضد حالة مكبات النفايات التي تجاوزت طاقتها وضد مخطط لتهريب النفايات بين إيطاليا وتونس، والتي تمخضت عن إعادة ستة الاف طن من النفايات نحو ايطاليا.

وبعد أشهر من التحقيقات والمحادثات، وقعّت حكومتا تونس وإيطاليا اتفاقا في فيفري 2022 لإعادة الحاويات المتبقية البالغ عددها 212 والتي تحمل حوالي 6 الاف طن من النفايات المنزلية إلى إيطاليا.

كما اتفق مجلس التعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي في نوفمبر 2023 على تعزيز القواعد واللوائح التي تحكم تصدير النفايات.

وتمنح جائزة نوبل للبيئة، التي أنشئت سنة 1989 من قبل ريتشارد غولدمان ورودا غولدمان، سنويًا للنشطاء البيئيين. وتخصص جائزة لكل منطقة من المناطق الجغرافية الست في العالم: أفريقيا وآسيا وأوروبا والجزر والدول الجزرية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والوسطى.

واعتبارًا من سنة 2019 ، بلغت قيمة الجائزة 200 الف دولار أمريكي.

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