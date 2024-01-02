التونسي النَّاصر خمير يحصل على جائزة نجيب فاضل للفنون والثَّقافة لسنة 2023

تقدّمت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بالتهنئة للمخرج التونسي النَّاصر خمير بمناسبة حصوله على جائزة نجيبب فاضل (Nacip Fazil) للفنون والثَّقافة لسنة 2023، وهي أعلى جائزة دُوليَّة للفنون والثَّقافة تمنحها تركيا، ويسلّمها الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للفنانين والمثقفين والمبدعين في شتى المجالات بما من شأنه أن يرفع راية تونس في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسيرة المخرج الناصر خمير تضم مجموعة متميّزة من الافلام على غرار ثلاثية الصحراء « الهائمون » سنة 1984 و »طوق الحمامة المفقود » سنة 1991 و »بابا عزيز » سنة 2005، إلى جانب أعماله الفنية في مجال الخط والرسم والنحت والقصّ.

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