التونسي سفيان الفاني يفوز بجائزة الأكاديمية اليابانية لأفضل مصور سينمائي

أعلنت سفارة اليابان في تونس عن فوز المصور التونسي سفيان الفني بجائزة أفضل تصوير في الدورة التاسعة والأربعين لحفل توزيع جوائز الأكاديمية اليابانية وذلك عن مشاركته ضمن فريق عمل الفيلم الياباني « Kokuho » للمخرج « لي صانغ ايل » Lee Sang –il.، في إنجاز يبرز موهبته الفذة ويعزز مكانة الفن التونسي عالمياً.

ويحكي فيلم « سيد الكابوكي « ، الذي عمل فيه باعتباره مدير تصوير، قصة شاب ينغمس في عالم الكابوكي ولا يزال هذا الفيلم يحطم الرقم القياسي لأكبر نجاح في شباك التذاكر بين الأفلام اليابانية من حيث عدد المشاهدين.

