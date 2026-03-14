التونسي سفيان الفاني يفوز بجائزة الأكاديمية اليابانية لأفضل مصور سينمائي

اخر تحديث : 14/03/2026

سفيان الفان

أعلنت سفارة اليابان في تونس عن فوز المصور التونسي سفيان الفني بجائزة أفضل تصوير في الدورة التاسعة والأربعين لحفل توزيع جوائز الأكاديمية اليابانية وذلك عن مشاركته ضمن فريق عمل الفيلم الياباني « Kokuho » للمخرج « لي صانغ ايل » Lee Sang –il.، في إنجاز يبرز موهبته الفذة ويعزز مكانة الفن التونسي عالمياً.
ويحكي فيلم « سيد الكابوكي « ، الذي عمل فيه باعتباره مدير تصوير، قصة شاب ينغمس في عالم الكابوكي ولا يزال هذا الفيلم يحطم الرقم القياسي لأكبر نجاح في شباك التذاكر بين الأفلام اليابانية من حيث عدد المشاهدين.


Print This Post

كلمات البحث :;

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق