بطولة ماتز الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطاقة الخاسر المحظوظ

تأهل لاعب التنس معز الشرقي المصنف 140 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة ماتز الفرنسية ببطاقة الخاسر المحظوظ بعد أن تم اختياره لتعويض انسحاب المصنف الثاني في البطولة والثاني عشر عالميا الروسي دانييل ميدفيديف، وفق ما اوردته الجامعة التونسية للتنس على صفحتها الرسمية.

ولم يتمكن معز الشرقي من بلوغ الجدول الرئيسي للبطولة اثر خسارته امام الفرنسي لوكا فان أسشي المصنف 172 عالميا بنتيجة 1-2 (7-5 و6-7 و1-6) امس الاحد لحساب الدور التمهيدي الثاني بعد ان تغلب في الدور التمهيدي الاول يوم السبت على الفرنسي طوم باريس المصنف 262 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-4 و7-6).

وكان التونسي معز الشرقي قد تقدّم بمرتبة واحدة ليصبح في المركز 140 عالميا رغم فشله في بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة ماتز الفرنسية بخسارته امس الاحد امام الفرنسي لوكا فان أسشي المصنف 172 عالميا بنتيجة 1-2 (7-5 و6-7 و1-6) في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية.

