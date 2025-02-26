التيار الشعبي: الأحكام الصادرة ضد المنفذين في ملف اغتيال البراهمي «خطوة إيجابية في مسار كشف الحقيقة»

اخر تحديث : 26/02/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

محمد البراهمي

اعتبر حزب التيار الشعبي، في بيان أصدره اليوم الاربعاء، الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء في حق مجموعة التنفيذ في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، « خطوة ايجابية في مسار كشف الحقيقة »، معربا عن إصراره على مواصلة ملاحقة كل من تورط في دم الشهيد تنفيذا وتدبيرا وتحريضا وتمويلا.

وكانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وتراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.


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