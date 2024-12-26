التّمديد في صُلوحيّة البطاقة الوطنيّة للصّحفي المحترف

أعلنت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ،اليوم الخميس، التّمديد في مدّة صلوحيّة البطاقة لمدة سنة بداية من غرّة جانفي 2025 .

وأبرزت في بلاغ لها أن القرار يأتى بسبب عدم صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بتعيين الأعضاء الجدد في اللجنة وتنص أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، أنّه « في صورة ما إذا تعذّر على اللّجنة الاجتماع أو التّداول بصفة قانونيّة فإنّه لرئيس اللّجنة أن يُمدّد في صُلوحيّة البطاقة لفترة لا تتجاوز السّنة ».

وأضافت اللجنة أنه تمّ إعلام كلّ من وزارة الدّاخليّة ووزارة النّقل بقرار التّمديد المذكور ودعوتهما لأخذه بعين الاعتبار في تعامل مصالحهم مع الصحفيّين.

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