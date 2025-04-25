الثلاثاء المقبل: انقطاع امدادات مياه الشرب بمناطق من بئر مشارقة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه « صوناد »، انه سيتم تسجيل انقطاع في امدادات مياه الشرب بداية من الساعة منتصف نهار يوم الثلاثاء 29 افريل 2025 ببعض المناطق من معتمدية بئر مشارقة

وبينت في بلاغ نشرته مساء الخميس ، ان القائمة تضم كل المنطقة الصناعية بجبل الوسط ومدينة جبل الوسط ،والمركب الصحي بجبل الوسط ،والمنطقة الصناعية ببئر مشارقة وبئر مشارقة محطة و بئر مشارقة المدينة المناقع وعين عسكر والفراكسين.

وتعود هذه الوضعية الى تنفيذ اشغال اصلاح العطب على مستوى القناة الرئيسية للجلب تحت السكة الحديدية التي تربط مركب جبل اللوسط بئر مشارقة من ولاية زغوان بمنظومة التوزيع بتونس الكبري

وتوقعت الشركة استئناف التزويد بصفة طبيعية تدربجيا بداية من صباح يوم الجمعة 2 ماي 2025 بعد استكمال الاشغال.

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