الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار

سجلت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2023 الى 31 مارس 2024 عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار وفق ما جاء في التقرير المالي للجامعة الذي تم عرضه صباح اليوم السبت خلال اشغال الجلسة العامة العادية بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وحسب ما ورد في التقرير المالي للجامعة، فقد بلغت المداخيل خلال الفترة المذكورة 30.3 مليون دينار بينما ناهزت المصاريف 35.9 مليون دينار.

ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة العامة العادية للجامعة، التي تنعقد بحضور 111 رئيسا عن الاندية والرابطات ممن يحق لهم التصويت، تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرض القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات والمصادقة عليها.

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