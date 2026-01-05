الجامعة التونسية لكرة القدم تنهي العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الإطار الفني للمنتخب التونسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » مساء الاحد انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الاطار الفني للمنتخب الوطني الاول.

وكان المنتخب التونسي خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم افريقيا (المغرب 2025) إثر هزيمته يوم السبت بركلات الترجيح أمام نظيره المالي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والاضافي بنتيجة التعادل 1-1.

وانهت العناصر الوطنية الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من فوز واحد امام اوغندا 3-1 مقابل هزيمة امام نيجيريا 2-3 وتعادل مع تنزانيا 1-1

