الجامعة العامة للبنوك تنشر تراتيب الإضراب العام

نشرت الجامعة العامة للبنوك، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تفاصيل الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

وأكدت الجامعة، أن هذا الإضراب، يأتي نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي، وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في ظل انعكاسات قانون المالية لسنة 2025، وعدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك.

وأوضحت الجامعة أن الإضراب سيتمثل بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع، مؤكدة ثقتها في وعي وقدرة العاملين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة دون الانصياع لأي ضغوط أو ترهيب.

ودعت الجامعة، إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل، والمشاركة بفاعلية لإنجاح الإضراب، وتعزيز الالتفاف حول نقاباتهم الأساسية وجامعتهم وجميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما وجهت دعوة لكافة أعوان وإطارات القطاع بتونس الكبرى للحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

