الجامعة العامة للصحة تلوح بتنفيذ اضراب في القطاع الخاص يوم 23 جانفي

تعتزم الجامعة العامة للصحة، تنفيذ اضراب يوم 23 جانفي الجاري بقطاع الصحة الخاص للمطالبة باصدار الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للسنوات 2022 و 2023 و 2024.

وذكرت الجامعة في برقية تنبيه باضراب وجهتها الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن خطوة الاضراب تأتي بعد استنفاذ كل مساعي الصلح عبر المراسلات، مشيرة، الى أن الاضراب بحال تنفيذه سيشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص بما في ذلك الصيدليات الخاصة ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة والمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم .

وبيّنت، أن تنفيذ الاضراب سيترافق مع الحفاظ على الخدمات الاستعجالية، مضيفة أن أعوان الصحة بالقطاع الخاص سيقومون بحمل الشارة الحمراء في المؤسسات المذكورة للمطالبة بالزيادة في الأجور للسنوات الثلاث الماضية.

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