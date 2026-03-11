الجسر المتحرك ببنزرت: انطلاق أشغال الصيانة والتحديث ابتداء من 23 مارس

التأمت يوم أمس الثلاثاء، جلسة عمل بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف والي الجهة سالم بن يعقوب وادارة الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وحضور ممثلي جميع المصالح الإدارية والفنية والأمنية المعنية بالجهة.

وتم الاتفاق الجماعي بين الحضور على موعد يوم الاثنين 23 مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة ليلا لانطلاق اشغال التغليف السطحي للمنطقة الوسطى الخاصة بمرور العربات بالصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ، في مرحلة أولى في اتجاه واحد في كل مرة ، وذلك لضمان استمرارية حركة المرور على الجسر بالتداول ، مع ضمان عبور السفن في التوقيت المعتاد بصفة عادية .

كما تم الاتفاق خلال الجلسة، على نقلة المحطات الثلاث للحافلات والتاكسي واللواج بمدينة بنزرت ، نحو مدينة جرزونة على مستوى محيط كلية العلوم واسفل الجسر طيلة مدة الاشغال ،وذلك بهدف الحد ما امكن من الضغط المروري والمساعدة على تنفيذ الاشغال في اسرع الأوقات ، علاوة على تحيين وتركيز العلامات المرورية التوجيهية الضوئية وأيضا علامات منع الوقوف والتوقف سواء في محيط حضيرة الاشغال وأيضا من جهتي مدينتي بنزرت وجرزونة ، مع العمل على الرفع من درجات التنظم والتنظيم بالمكان .

كلمات البحث :الجسر المتحرك ببنزرت;تحديث;صيانة