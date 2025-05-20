الجمعة المقبل: الإعلان عن المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية ببنزرت الشمالية

تنتظم يوم الجمعة المقبل، بمقر الإدارة الجهوية لهيئة الانتخابات ببنزرت، نقطة إعلامية لإعلان قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية، وكذلك رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة، وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أعلن يوم 3 أفريل الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية، التي تقرر تنظيمها إثر الشغور الحاصل بعد وفاة النائب سامي السيد.

وسيكون الاقتراع وفرز الأصوات بهذه الدائرة يوم 29 جوان 2025 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 30 جوان 2025.

ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية يوم غد الأربعاء 21 ماي، على أن تجري الحملة الانتخابية بين 16 و24 جوان المقبل.

وبشأن دائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة، كان صدر أمر بالرائد الرسمي مؤرخ في 16 ماي 2025، دعا الناخبين المسجلين بالدائرة للانتخابات التشريعية الجزئية يوم 17 أوت المقبل، وذلك تبعا لوفاة النائب بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت.

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