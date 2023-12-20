الجمعة: صرف منحة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن المنحة المخصصة للأطفال في سن 6-18 من أبناء العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل لشهر أكتوبر 2023 ونوفمبر 2023 سيتم صرفها لفائدة مستحقيها يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وذكّرت الوزارة أن هذه المساعدة المالية تأتي في إطار برنامج سابق يتعلق بمساعدة المواطنين على مجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وذلك بصفة ظرفية ولمدّة محدّدة.

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