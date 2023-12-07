الجمعة والسبت: أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة

يتميّز الوضع الجوي، بداية من بعد ظهر الغد الجمعة 8 ديسمبر 2023 بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت

وتتراوح الكميات عموما بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى حدود 70 مم مع تساقط البرد بأماكن محدودة، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

كما يتواصل نزول الأمطار، يوم السبت 9 ديسمبر 2023، بالشمال والمناطق الشرقية وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وبالجنوب الشرقي.

وتهب رياح قوية إلى قوية جدا تتراوح سرعتها بين 60 و80 كم/س وتصل مؤقتا إلى حدود 100 كم/س قرب السواحل الشمالية والمرتفعات.

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