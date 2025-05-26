الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس وأ س » تطلق حملة تبرع لشراء أضحية العيد

أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس و أس » حملة التبرع الخاصة بشراء أضحية العيد لقرابة 5700 من أطفال الجمعية وعائلاتهم (في حدود 1250 عائلة) منضوين تحت مختلف برامج وتدخلات الجمعية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية.

ودعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال « أس و أس » في بلاغ لها أهل الخير إلى المساهمة في هذه الحملة والتبرع قصد توفير مستلزمات الأضحية لهذه العائلات وذلك باعتماد طرق

الدفع الإلكتروني بدلا من التبرع العيني والنقدي تكريسا لمبادئ الشفافية.

وتضع الجمعية على ذمة الأشخاص والمؤسسات الموقع الإلكتروني www.sosve.tn من أجل التبرع مباشرة بالبطاقة البنكية والمساهمة في رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال وعائلاتهم وتوخت الجمعية هذه الطريقة لتسهيل اقتناء الأم وأطفالها لأضحية العيد والتأكيد على حريتهم في الاختيار و الشراء وحفظا لكرامتهم. كما يمكن التبرع عبر الإرسالية القصيرة 85510 والمستمرة إلى حدود عيد الاضحى المبارك.

ولفتت الجمعية الى أن ثمن الأضحية قُدّر هذا العام بألف دينار وتنشد الجمعية بلوغ ألف أضحية لتحقيق اكتفاء عائلات الجمعية التونسية لقرى الأطفال لهذا العيد في كل المنازل المدمجة والعائلات ضعيفة الحال المشمولة بتدخلات دعم الأسرة وحماية الأطفال من الإهمال.

يشار الى أن الجمعية تضع على ذمة الداعمين الراغبين في المساهمة في كفالة الأطفال قصاصة الاقتطاع الآلي القار عبر موقع الواب www.sosve.tn واختيار المبالغ التي يمكنهم التبرع بها بشكل شهري علما وان مزايا هذه الآلية تكمن في كونها تساعد الجمعية على ضمان مداخيل قارة لأطفالها وتوسيع مجال تدخلها لأكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين.

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