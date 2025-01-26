الجمعية التونسية للحياة البرية: توثيق مشاهدات لثعلب الماء الاوراسي بقرعة سجنان وميناء طبرقة حدث نادر

وصفت الجمعية التونسية للحياة البرية توثيق مشاهدات لتواجد ثعلب الماء الاوراسي بكل من « قرعة سجنان » وبميناء طبرقة « بالحدث النادر »، والذي يؤكد، ايضا، ان هذه الانواع لا تزال موجودة في المنطقة رغم التهديدات العديدة التي تواجهها.

وبينت الجمعية التونسية للحياة البرية، في بلاغ لها، امس السبت، انه تم التمكن، في اطار عملية جرد الاصناف الحيوانية في المنطقة الرطبة « قرعة سجنان »، ولاية بنزرت، شمال تونس، والمدرجة ضمن قائمة « رامسار »، من التقاط فيديو لثعلب ماء أوراسي، بالغ في كامل نشاطه الليلي.

واضافت انه تم، قبلها بيوم اي الجمعة المنقضي، توثيق تواجد نفس الحيوان بميناء طبرقة، ولاية جندوبة، شمال غرب، من قبل احد المواطنين بالمنطقة، واصفة هذه المشاهدة « بالحدث النادر » نظرا لكون هذه الحيوانات خجولة وصعبة التصوير ومثمنة في الآن ذاته أهمية العلوم التشاركية في البحث العلمي.

وتعتبر ثعالب الماء الأوراسية والمعروفة أيضًا باسم « القضاعة » أو « كلاب الماء »، وفق الجمعية التونسية للحياة البرية، من الكائنات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الأنظمة البيئية المائية.

وتعيش هذه الكائنات في الأنهار والجداول بشمال إفريقيا، وتُعد من الأنواع المؤشّرة التي تعكس جودة وسلامة البيئات المائية.

ويتميز ثعلب الماء الأوراسي بارتباطه ببيئة نظيفة وغنية بالأوكسجين، وهو يعتمد على مياه غير ملوثة وتوافر الغذاء من أسماك وقشريات وغيرها.

وتؤكد الجمعية انه هذه الأنواع تواجه، مع ذلك، العديد من التحديات الت تهدد وجودها، من بينها تدهور موائلها الطبيعية بسبب التلوث وتأثيرات تغير المناخ التي تؤدي إلى جفاف المسطحات المائية، وفقدان التنوع البيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود والطرق.

وذكرت ان وجود ثعالب الماء الأوراسية في بيئتها الطبيعية هو مؤشر على صحة النظام البيئي ككل، أما اختفاؤها فهو تحذير من وجود مشكلات بيئية خطيرة تستدعي التدخل العاجل لحماية الأنظمة المائية والحفاظ على توازنها.

يذكر ان عملية جرد الاصناف الحيوانية في المنطقة الرطبة « قرعة سجنان » المدرجة ضمن قائمة « رامسار » تمت بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة شمال افريقيا وفي إطار مشروع « رستور ناو »، الذي يمتد تنفيذه في الفترة 2023 – 2025.

وأضافت تونس رسميا، »قرعة سجنان »، من ولاية بنزرت، إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية التابعة لإتفاقية « رامسار »، ليرتفع بذلك العدد الجملي إلى 42 موقع رامسار في البلاد التونسية، وفق ما ورد على موقع مباردة المناطق الرطبة المتوسطية « ماد وات ».

وتقع « قرعة سجنان » على ارتفاع 110 أمتار فوق مستوى سطح البحر، وتعد أكبر أرض رطبة طبيعية ذات المياه العذبة في تونس بامتدادها على مساحة 1500 هكتار.

و »قرعة سجنان » هي ملك خاص وتديرها بشكل جماعي مجامع التنمية الفلاحية بسجنان، التي تمثل مالكي الأراضي ومعتمدية سجنان والبلدية التابعة لها.