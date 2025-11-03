الجمعية التونسية للحياة البرية تُعلن إيقاف نشاطها مدّة شهر

أعلنت الجمعية التونسية للحياة البرية في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إيقاف نشاطها مدة شهر تحت محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام، والذي ورد عليعا منذ يوم 8 أكتوبر 2025.

وأكدت الجمعية أنها التزمت بقرار التعليق وامتثلت له خلال المدة المنصوص عليها وفقًا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مبرزة بأنه تم القيام بجميع الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها بالمحضر، كما تم إيداع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وسيتم تجاوز هذا الإشكال خلال الأيام القليلة القادمة.

