الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدين إيقاف الناشطة سعديّة مصباح

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اصدرته يوم الثلاثاء، إنه بعد اطّلاعها على خبر إيقاف سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري مع مدير الجمعية زياد روين لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق وترويعها بتفتيش محل سكناها، فانها تندّد بالاستهداف المتواصل وبهذه التضييقات المتكرّرة على المجتمع المدني وعلى كلّ الناشطات والنشطاء ضدّ التمييز العنصري.

واعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها مع جمعية « منامتي » وناشدت كلّ الأصوات الحرّة والحقوقيين والحقوقيات للتصدّي إلى حملات العنصرية ووضع حد ّلخطاب الكراهية ونبذ التأليب والتحريض تجاه الأجانب وهو ما يتعارض مع الموقف المبدئي للشعب التونسي الذي يعرف بمناصرته لقضايا الشعوب وفي مقدمتها الشعوب الأفريقية المناهضة للاستعمار وللعنصرية، وفق البيان.

واكدت ان ما يمس اليوم السلم الاجتماعية في تونس في علاقة بالمهاجرين وتواتر أحداث العنف، هو نتيجة لغياب كلّي لمقاربة واضحة في معالجة هذا الملف مع الاكتفاء فقط بمقاربة أمنية وجعل تونس شرطي حدود تطبيقاً لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا، ومن أجل أن تدفع تونس ضريبة السياسات ضد الهجرة على حساب المبادئ الحقوقية والانسانية عامة، وفق ما جاء في البيان.

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