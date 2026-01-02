الجنوب إفريقي أبونجيل توم يُدير مباراة تونس ومالي

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الجنوب إفريقي « أبونجيل توم » لإدارة مباراة الدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المالي يوم غدٍ السبت على الساعة الثامنة ليلا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

جدير بالذكر بأن حصة يوم أمس الخميس عرفت غياب الياس سعد الذي تدرب بالقاعة الرياضية بمقر اقامة المنتخب وحنبعل المجبري بسبب الارهاق في حين تدرب الياس العاشوري على انفراد.

يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط شانه في ذلك شان المنتخب المالي الذي تحصل على وصافة المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط.

كلمات البحث :أبونجيل توم;تونس;جنوب أفريقي;مالي;مباراة