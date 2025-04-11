الجيش التونسي يشارك في التمرين العسكري «الأسد الإفريقي 2025»

يُشارك أفراد من القوّات المسلّحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي في التمرين العسكري المشترك “الأسد الإفريقي 25” في جزئه الذي سيقام بتونس خلال الفترة من 22 إلى غاية 30 أفريل 2025، إلى جانب قوات عسكرية من الدول الشقيقة والصديقة التالية (ليبيا، السنيغال، غانا، كينيا، نيجيريا، إيطاليا، فرنسا وإسبانيا)، إضافة إلى عدد من الملاحظين من مصر واليونان ومنظّمة حلف شمال الأطلسي.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز ودعم القدرات الإستراتيجية العسكرية المشتركة للاستجابة للأزمات والطوارئ والتهديدات العابرة للحدود وتبادل الخبرات في التخطيط العملياتي المشترك والتدخلات الطبية والأمن السيبرني.

كما سيتم خلال هذه المناسبة، تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية في الهندسة العسكرية والأمن السيبرني والشؤون القانونية والعلاقات العامة وتقنيات الإعلام العملياتي تحت إشراف ثلّة من الإطارات العسكرية التونسية والأمريكية، الغاية منها الاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مختلف هذه الاختصاصات.

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