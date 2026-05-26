الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح الثلاثاء، التوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية، سائلين المولى -عز وجل- أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويؤدي ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن يستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، التي سيلقيها هذا العام الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف .

ومع غروب شمس، اليوم الثلاثاء، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون بها حتى فجر الأربعاء الموافق العاشر من ذي الحجة، قبل أن يعودوا إلى مشعر مِنى لتكملة مناسك الحج.

كلمات البحث :الحج;الحجاج;عرفات