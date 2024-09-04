الحرارة أعلى من المعدلات العادية مع أمطار غزيرة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط ومحليا جهة صفاقس.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى قرب السواحل الشرقية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة عامة أعلى من المعدلات العادية حيث تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي .

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