الحرارة أقصاها 29 درجة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة صباحا بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمعتدلة بالمناطق الساحلية ومعتدلة فضعيفة داخل البلاد، أما البحر متموج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 23 و 29 درجة وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية.

