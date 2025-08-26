الحرارة أقصاها 43 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كم/س في شكل هبات مع السحب الرعدية، أما البحر قليل الإضطراب فتدرجيا مضطرب آخر النهار.

تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

