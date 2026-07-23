الحرارة تتواصل مرتفعة مع أمطار مرتقبة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قرب السواحل و من القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل، أما البحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال.

الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات و بين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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