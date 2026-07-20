الحرارة تتواصل مرتفعة وتصل إلى 49 درجة

يكون طقس اليوم الاثنين، حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط .

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج قابس، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج قابس.

الحرارة تتواصل مرتفعة و تتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات و بين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :حرارة;طقس