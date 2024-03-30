الحرارة تصل إلى 36 درجة

اخر تحديث : 30/03/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

يتميز طقس اليوم السبت، ببعض السحب على كامل البلاد.
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالمناطق الساحلية الشمالية ومن القطاع الجنوبي ببقية الجهات قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق ثم تتقوى بعد الظهر بالوسط، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات الغربية وبين 30 و 36 درجة ببقية الجهات.


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