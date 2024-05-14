الحرارة تصل إلى 41 درجة مع أمطار منتظرة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الغربي قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل الشمالية وبالوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بشرق تونس.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

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