الحرارة تصل إلى 43 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم الجمعة، صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس