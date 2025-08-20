الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة بأغلب الجهات ثم تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الشرقية للشمال.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب فشديد الإضطراب.

الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 37 و 43 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 45 درجة بجهة القيروان وبأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس