الحرارة تصل إلى 45 درجة والبحر شديد الاضطراب بالشمال

اخر تحديث : 27/08/2025
يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط .
تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات و بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات كما تصل محليا 45 درجة بالشمال و بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.


