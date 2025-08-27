الحرارة تصل إلى 45 درجة والبحر شديد الاضطراب بالشمال

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط .

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات و بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات كما تصل محليا 45 درجة بالشمال و بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

