الحرارة تصل إلى 48 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم السبت، حارا مع سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، أما البحر متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات حيث تتراوح القصوى بين 42 و 47 درجة و تصل إلى 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

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