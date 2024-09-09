الحرارة في إنخفاض مع أمطار بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالجنوب حيث تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم بالشمال الغربي وبفاعلية أقل.

تكون الريح شمالية غربية تتجه إلى القطاع الشرقي بالجنوب قوية فقوية نسبيا قرب السواحل وبالشمال وبالمرتفعات الغربية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الإضطراب إلى هائج فمحليا شديد الهيجان بالشمال و مضطرب فشديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في إنخفاض ملحوظ و تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال و بالمرتفعات الغربية والجنوب الشرقي و بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات.

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