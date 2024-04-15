الحرارة في ارتفاع طفيف

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا أثناء الليل الجهات الشرقية للشمال والوسط.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال و شديد الاضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 22 و 28 درجة و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية.

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